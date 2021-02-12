Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A12

12.02.2021 06:24

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A12 стоимостью $245.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Смартфон с 6,5-дюймовым дисплеем оборудован пятью камерами: на передней стороне – селфикамера на 8 Мп, сзади – еще четыре (48 Мп, 5 Мп и две по 2 Мп).

Мощность батареи составляет 5000 мАч. Операционная память – 3 Гб, внутренняя – 32 Гб.

Стоимость Galaxy A12 составляет 245 долларов США.

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Отмечается, что после запуска новой флагманской серии Galaxy S21 в прошлом месяце, Samsung представляет новые бюджетные смартфоны, чтобы дать дополнительный стимул для продаж, столкнувшихся с проблемами в прошлом году.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A55 5G.

По материалам: Укринформ