Ram Trucks представила экономичный внедорожник

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12.02.2021 13:32

Укринформ

Компания Ram Trucks, являющаяся подразделением Chrysler Group, представила новый внедорожник 2021 Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

На автобане автомобиль может проехать 53 км при заправке 4,55 л, в то время как в городе этот показатель равен лишь 37 км. При комбинации маршрута в городе и на автобане внедорожник проедет 42 км/4,55 л.

В нем установлен 3-литровый двигатель V6 EcoDiesel с мощностью 260 лошадиных сил и крутящим моментом в 480 Нм.

Масса тягача составляет 5700 кг. Сам автомобиль, рассчитанный на 4 пассажиров, доступен в двух цветах: светло-голубом и черном.

Отмечается, что стоимость базовой модели начинается от 42 240 долларов США. Продажи ожидаются уже весной этого года.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Ford представила мощный новый автомобиль 2021 Ford Mustang Shelby GT500.

Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ