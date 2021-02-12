Оборудование Huawei будут использовать для автоматизации работы шахт – основатель компании

11.02.2021 20:01

Укринформ

Наработки лаборатории интеллектуальных инноваций компании Huawei обеспечат осовременивание процесса добычи полезных ископаемых.

Как передает Укринформ, об этом в интервью для мировых СМИ сообщил основатель Huawei Жэнь Чженфей во время церемонии открытия лаборатории интеллектуальных инноваций в горной промышленности (Intelligent Mining Innovation Lab) в городе Тайюане, провинция Шаньси.

«Лаборатория интеллектуальных инноваций в горной промышленности в основном будет поддерживать операционную деятельность нескольких тысяч угольных шахт провинции Шаньси, а также других видов шахт. В будущем технологии автономного вождения помогут наладить автоматизированную добычу полезных ископаемых на открытых карьерах. Уже даже есть несколько автоматизированных шахт (в провинции Шаньси,- ред.)», – отметил он.

По мнению главы китайской корпорации, применение информационно-коммуникационных технологий поможет руководителям шахт сделать процесс добычи интеллектуальным. На шахтах провинции Шаньси уже установлены устройства для эффективного предотвращения взрывов газа, но их работа нуждается в усовершенствовании, добавил он.

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«Для их работы требуются четыре кабеля: два силовых и два сигнальных. В сочетании с нашей технологией детекторы газа работают без кабелей, передавая данные беспроводной сетью», – привел пример Жэнь Чженфей.

Как сообщалось, компания Huawei имеет более 100 исследовательских центров и совместных лабораторий по всему миру, часть из них – лаборатории прикладных исследований, созданные совместно с клиентами компании. Недавно исследователи Huawei вышли за пределы сферы телекоммуникаций, начав совместную лабораторию по вопросам добычи угля. Также существуют общие прикладные научно-исследовательские лаборатории, направленные на транспортную отрасль, в частности аэропорты и морские и речные порты.

Фото: Huawei

По материалам: Укринформ