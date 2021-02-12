Минцифры создает онлайн-платформу для образовательных курсов

12.02.2021 03:46

Укринформ

В Министерстве цифровой информации работают над созданием онлайн-платформы, где каждый желающий сможет предложить свой образовательный курс.

Как передает Укринформ, об этом заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан написала в колонке для НВ.Бизнес.

"Вскоре мы откроем онлайн-платформу для всех желающих разместить образовательные курсы – каждый сможет предложить курс и, если он будет отвечать определенным критериям и стандартам, то мы разместим его на онлайн-платформе", – сообщила Ионан.

По ее словам, формат образовательных курсов станет расширенным – это будут не только сериалы по цифровой грамотности, но и фильмы, мультфильмы, подкасты и т. п.

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В министерстве также работают над расширением сети оффлайн-хабов цифрового образования, добавила Ионан. Кроме 2 тыс. уже созданных за год, в процессе присоединения к сети еще более 4 тыс. хабов. Это места, куда может прийти каждый гражданин, бесплатно получить доступ к порталу "Дія.Цифрова освіта" и пройти обучение по цифровой грамотности.

Как известно, "Дія.Цифрова освіта" – бесплатная национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности. На портале уже представлено более 45 образовательных сериалов в различных сферах.

По материалам: Укринформ