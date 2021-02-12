Технологии

KLM выполнила первый рейс на частично синтетическом топливе

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KLM выполнила первый рейс на частично синтетическом топливе

KLM выполнила первый рейс на частично синтетическом топливе

11.02.2021 19:31

Укринформ

Нидерландская авиакомпания KLM "Королевские нидерландские авиалинии" осуществила первый коммерческий рейс с использованием топлива, которое наполовину состоит из синтетического.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на KLM.

"В Нидерландах впервые в мире был осуществлен пассажирский рейс с использованием топлива, которое наполовину состоит из синтетического", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый коммерческий пассажирский рейс Амстердам – ​​Мадрид был осуществлен с использованием обычного топлива, которое было смешано с 500 литрами синтетического, изготовленного Royal Dutch Shell.

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Министр инфраструктуры Нидерландов Кора ван Нивенгаузен подчеркнула, что сделать авиационную промышленность более экологичной – "это вызов, который стоит перед всеми нами".

Нидерланды являются одной из ведущих стран Европы, которая имеет целью активизировать развитие и применение синтетических и биотопливных альтернатив, чтобы уменьшить вредные выбросы от авиационной отрасли.

Фото: news.klm.com

По материалам: Укринформ

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