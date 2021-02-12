Китайский зонд показал, как выглядит Марс с орбиты
Китайский зонд показал, как выглядит Марс с орбиты
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12.02.2021 16:17
Укринформ
Китайское национальное космическое управление показало видео, снятое зондом «Тяньвень-1» на орбите Марса.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CGTN.
Зонд снял поверхность Марса, двигаясь от «солнечной» части планеты к ее темной стороне. Камеры на космическом аппарате зафиксировали его полет над Красной планетой, часть крыла аппарата и небольшую вибрацию зонда.
Как сообщал Укринформ, китайский космический зонд «Тяньвень-1» 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса.
Ожидается, что посадка марсохода состоится примерно в мае-июне, после чего начнутся научные исследования.
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На поверхности Марса «Тяньвень-1» должен проработать не менее 90 марсианских дней. По истечении этого срока станция перейдет на круговую орбиту и развернет научную программу продолжительностью в один марсианский год.
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«Тяньвень-1» запущен 23 июля 2020 года. Он преодолел почти 470 миллионов километров к Марсу за 202 дня.
По материалам: Укринформ