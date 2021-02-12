Китайский зонд показал, как выглядит Марс с орбиты

Китайский зонд показал, как выглядит Марс с орбиты

Видео

12.02.2021 16:17

Укринформ

Китайское национальное космическое управление показало видео, снятое зондом «Тяньвень-1» на орбите Марса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CGTN.

Зонд снял поверхность Марса, двигаясь от «солнечной» части планеты к ее темной стороне. Камеры на космическом аппарате зафиксировали его полет над Красной планетой, часть крыла аппарата и небольшую вибрацию зонда.

Как сообщал Укринформ, китайский космический зонд «Тяньвень-1» 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса.

Ожидается, что посадка марсохода состоится примерно в мае-июне, после чего начнутся научные исследования.

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На поверхности Марса «Тяньвень-1» должен проработать не менее 90 марсианских дней. По истечении этого срока станция перейдет на круговую орбиту и развернет научную программу продолжительностью в один марсианский год.

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«Тяньвень-1» запущен 23 июля 2020 года. Он преодолел почти 470 миллионов километров к Марсу за 202 дня.

По материалам: Укринформ