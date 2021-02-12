ІТ-технологии и космос: Украина предлагает Люксембургу сотрудничество

12.02.2021 13:21

Укринформ

Украина заинтересована в сотрудничестве с Люксембургом в сфере инновационных технологий.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелом, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

«Люксембург является одним из лидеров в развитии IT-технологий, и в этом контексте Украина заинтересована в налаживании двустороннего сотрудничества в этой сфере», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Люксембург использует инновационные подходы к развитию космической деятельности. В частности, в ноябре 2020 года в партнерстве с Европейским космическим агентством был создан Европейский инновационный центр по вопросам космических ресурсов.

«Украина готова наладить стабильное сотрудничество с Люксембургским космическим агентством. Мы заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в области исследования космоса и использования космических ресурсов, в том числе и в рамках международного проекта «Артемида», к которыму наше государство присоединилась в ноябре прошлого года », – сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина имеет длительную историю космической деятельности и ценный опыт в реализации международных космических проектов, развитую научно-техническую школу и технологические возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Шмыгаль предложил Беттелю разработать вопрос подписания Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Люксембургом о сотрудничестве в космической сфере для обмена опытом и информацией.

По его словам, Люксембург является одним из перспективных торговых партнеров Украины и надежным инвестором в украинскую экономику. Развитие двусторонних отношений может помочь заключения соглашения об экономическом сотрудничестве.

«Это соглашение должно стать важным импульсом для создания украинского-люксембургской Совместной комиссии по торгово-экономическому и финансовому сотрудничеству. Мы уверены, что такая комиссия будет основной площадкой для реализации совместных инициатив и стратегических проектов», – отметил глава правительства.

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Он подчеркнул, что Киев высоко ценит твердую позицию Люксембурга относительно территориальной целостности Украины, и поблагодарил за поддержку экономических санкций против Российской Федерации за оккупации Крыма.

Кроме того, Шмыгаль пригласил Люксембург приобщиться к украинской дипломатической инициативе «Крымская платформа». Он также предложил агентству по вопросам международной помощи и развития «Lux-Development» присоединиться к проекту восстановления инфраструктуры и гуманитарных программ для Донбасса.

По материалам: Укринформ