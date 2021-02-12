Искусственный интеллект научили «считывать» эмоции онлайн

12.02.2021 16:50

Укринформ

Компания Microsoft разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который сможет распознавать эмоции слушателей во время онлайн-презентаций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал NewScientist.

Алгоритм AffectiveSpotlight может распознавать, в частности, такие эмоции людей, как огорчение, счастье, удивление и кивание головой.

Положительные эмоции получат оценку «1», остальные – «0».

Более того, сам алгоритм будет выступающему показывать слушателя с наивысшим количеством баллов каждые 15 секунд. Таким образом ведущий презентации будет знать, кому из слушателей больше всего понравилось его выступление.

Читайте также: Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригинала

Отмечается, что команда Microsoft провела опрос среди 175 человек и установила, что 83% выступающим с онлайн-презентациями часто не хватает фидбэка со стороны аудитории, особенно это касается невербальных знаков.

Как сообщал Укринформ, исследователи из Барселонского университета в Испании разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который может с воздуха выявлять пластиковый мусор в океане.

По материалам: Укринформ