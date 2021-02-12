Hubble показал скопление малых черных дыр

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12.02.2021 11:11

Укринформ

Телескоп Hubble сфотографировал концентрацию нескольких малых черных дыр в шарообразном скоплении NGC 6397, которое находится в созвездии Жертвенник.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Сначала астрономы ожидали увидеть большую черную дыру в центре NGC 6397, однако вместо этого обнаружили концентрацию нескольких малых черных дыр.

Шаровидные скопления – это очень плотные звездные системы, которые, как правило, очень стары. Шарообразное скопление NGC 6397, которое находится в центре внимания данного исследования, имеет почти такой же возраст, как и сама Вселенная.

Отмечается, что это скопление находится на расстоянии 7800 световых лет, что делает его одним из ближайших к Земле шаровых скоплений.

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«Мы использовали теорию звездной эволюции, чтобы сделать вывод, что большая часть дополнительной массы, которую мы обнаружили, была в форме черных дыр», – заявил профессор из Института астрофизики Парижа Гарри Мамон.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию биполярной планетарной туманности M1-63, которая находится в созвездии Щит.

Фото: esahubble.org

По материалам: Укринформ