Федоров говорит, что интеграция в цифровой рынок ЕС – приоритет ведомства

Федоров говорит, что интеграция в цифровой рынок ЕС – приоритет ведомства

11.02.2021 19:49

Укринформ

Представители Европейской комиссии высоко оценили достижения Украины в цифровизации и назвали продукты Минцифры революционными.

Об этом речь шла во время встречи вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргарет Вестагер в Брюсселе, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Реформа цифровой трансформации является приоритетом правительства для нашей страны во всех сферах. Поддержка Европейского Союза и Европейской комиссии чрезвычайно ценна для нас, поскольку позволяет ускорить развитие е-управления и развитие цифрового государства", – заметил Федоров.

Он также проинформировал о ключевых целях Минцифры и проектах, которые приближают Украину к их реализации. Среди них развитие приложения "Дія", создание большего количества образовательных сериалов на платформе "Дія.Цифрова освіта", запуск проекта "Дія. City", размещение на портале "Дія" большего количества государственных услуг.

В Минцифры подчеркивают, что интеграция в цифровой рынок ЕС – приоритет ведомства. Поэтому уже разработан совместный рабочий план сотрудничества между Европейским Союзом, который стал первым шагом к взаимному признанию электронных доверительных услуг.

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Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации обнародовало рабочий план сотрудничества с Европейским Союзом в сфере электронных доверительных услуг, воплощать который ведомство будет в течение двух ближайших лет.

Для Евросоюза и для Украины – это возможность осуществлять трансграничные транзакции с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) со своего компьютера или смартфона без лишних усилий и затрат. Граждане смогут получать публичные услуги онлайн в странах-членах ЕС с помощью украинской КЭП, а предприниматели – заключать онлайн-контракты с помощью собственных таких подписей и проверять электронные подписи, созданные иностранцами.

По материалам: Укринформ