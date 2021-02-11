Ученые нашли на Марсе газ, который «намекает» на существование воды

Ученые нашли на Марсе газ, который «намекает» на существование воды

11.02.2021 15:41

Укринформ

Группа физиков из Оксфордского университета впервые нашла следы хлороводорода на Красной планете.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

«Впервые на Марсе мы нашли хлороводород», – сообщил физик Кэвин Олсон.

Он добавил, что это является первым обнаружением галогенного газа в атмосфере Красной планеты.

«Вам нужен водяной пар для освобождения хлора, а для образования хлороводорода нужны такие побочные продукты воды как водород. Вода является критически важной в этой химии», – отметил он.

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По словам Олсона, пока ученые также наблюдают за корреляцией хлороводорода с пылью. «Мы видим больше хлористого водорода, когда активность пыли усиливается. Этот процесс связан с сезонным нагревом южного полушария», – добавил он.

Отмечается, что следы хлороводорода ученые смогли обнаружить благодаря миссии ExoMars.

Как сообщал Укринформ, группа астрономов подтвердила, что космическое тело FarFarOut является наиболее удаленным объектом в пределах Солнечной системы.

По материалам: Укринформ