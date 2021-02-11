Ученые измерили расстояние до самого удаленного объекта Солнечной системы

Ученые измерили расстояние до самого удаленного объекта Солнечной системы

11.02.2021 14:01

Укринформ

Группа астрономов подтвердила, что космическое тело FarFarOut является наиболее удаленным объектом в пределах Солнечной системы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

Космическое тело FarFarOut, ранее называлось 2018 AG37, расположенное на расстоянии в почти 20 миллиардов километров от Солнца (132 астрономические единицы). Для сравнения: Земля находится от Солнца на расстоянии в 132 раза меньше (1 астрономическая единица), а планета Плутон – почти втрое меньше (49 астрономических единиц).

Ученые считают, что ширина объекта составляет 400 км, что намного меньше размера официально признанного белого карлика.

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Отмечается, что впервые астрономы обнаружили FarFarOut еще в 2018 году благодаря телескопу Субару японской национальной астрономической обсерватории. Однако тогда исследователи не смогли установить точное расстояние от Солнца.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования FarFarOut для установления большего количества характеристик самого космического объекта.

Как сообщал Укринформ, группа астрономов обнаружила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток.

По материалам: Укринформ