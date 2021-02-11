В КПИ планируют разрабатывать экотранспорт

Эксклюзив

10.02.2021 09:59

Укринформ

На базе Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) планируется открытие исследовательского центра для разработки экотранспорта.

Об этом сообщила Укринформа доцент кафедры конструирования машин и директор департамента инноваций и трансфера технологий КПИ Оксана Юрчишин.

"Как закончится дистанционный режим, с нового учебного года в центре уже можно будет заниматься", – сказала Юрчишин.

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По ее словам, Центр исследований и разработок – R&D Центр – будет открыт при поддержке компании Delfast в рамках нового проекта университета – ТехноХАБ КПИ.

Она отметила, что сейчас на территории, где должен находиться R&D Центр, продолжаются подготовительные работы.

Сотрудничество КПИ и Delfast (экологического стартапа, занимающегося разработкой электробайков и доставкой – ред.) началось еще в ноябре 2019-го года, когда был создан кружок "Экотранспорт", где студенты из трех факультетов начали конструировать электробайк при поддержке и консультации специалистов компании. До открытия центра студенты будут работать в таком же формате, подчеркнула Юрчишин.

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Она добавила, что после запуска центра можно будет изготовить опытный образец созданного студентами электробайка. Также будут разрабатываться и другие виды экотранспорта.

Фото: kpi.ua

По материалам: Укринформ