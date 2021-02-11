SpaceX принимает заявки на спутниковый интернет в трех странах

SpaceX принимает заявки на спутниковый интернет в трех странах

10.02.2021 10:17

Укринформ

Компания SpaceX расширила сферу публичного бета-тестирования услуги спутникового интернета Starlink и начала принимать предварительные заказы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что услуга пока доступна только в Великобритании, США и Канаде, однако другие регионы компания планирует начать покрывать уже со следующего года.

На веб-сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы "полностью подлежат возмещению", но мелким шрифтом указывается, что "размещение депозита не гарантирует обслуживания".

SpaceX также заявляет, что "выполнение заказов может занять 6 месяцев и более" в зависимости от места расположения пользователей.

Читайте также: SpaceX запустила еще 60 мини-спутников Starlink

Стоимость комплекта Starlink составляет $ 499 плюс доставка, месячная абонентская плата – $ 99. В комплект входит маршрутизатор Wi-Fi и специальный терминал для подключения к спутникам.

Как сообщал Укринформ, 4 февраля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 18-й партией 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала на орбиту.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ