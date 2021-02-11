Microsoft предлагала купить Pinterest за $51 миллиард – СМИ

11.02.2021 15:10

Укринформ

Американская компания Microsoft несколько месяцев назад обратилась к соцсети Pinterest с предложением о ее покупке.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, стоимость потенциальной сделки могла составить 51 миллиард долларов США. На данный момент переговоры между двумя компаниями по этому вопросу не ведутся.

В прошлом году Pinterest заявила, что ее платформой пользовались ежемесячно рекордные 100 миллионов человек. Стоимость акций компании с марта прошлого года выросла в семь раз.

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Отмечается, что компания получает доход от размещения рекламы рядом с публикациями, которые загружаются на сайт пользователями.

Microsoft и Pinterest отказались комментировать новость.

Как сообщал Укринформ, в компании Microsoft заинтересовались покупкой знаменитого шведского издателя и разработчика игр Paradox Interactive.

По материалам: Укринформ