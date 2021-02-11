Хакеры «слили» логины и пароли миллиардов пользователей Gmail и Hotmail

Хакеры «слили» логины и пароли миллиардов пользователей Gmail и Hotmail

11.02.2021 18:55

Укринформ

Хакеры обнародовали в сети интернет более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, полученные в процессе сбора данных во время утечек.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BGR.

Сообщается, что в базе под названием Сборник множества взломов (Compilation of Many Breaches) находятся около 3,2 миллиарда адресов электронных ящиков с паролями к ним.

Скорее всего, эти данные появились не в результате нового взлома, а были собраны на основе предыдущих, в частности, из-за утечек данных пользователей сервисов Netflix и LinkedIn.

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Людей, которые пользуются этими сервисами, призывают самостоятельно проверить наличие своих данных в базе, расположенной на специальном портале.

По материалам: Укринформ