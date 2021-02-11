Ford представил Mustang с двигателем в 760 «лошадей»
Ford представил Mustang с двигателем в 760 «лошадей»
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11.02.2021 09:57
Укринформ
Американская компания Ford представила мощный новый автомобиль 2021 Ford Mustang Shelby GT500.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car and Driver.
В автомобиле установлен 5,2-литровый двигатель V8 с мощностью в 760 лошадиных сил и крутящим моментом 625 Нм.
Новый Ford разгоняется до 96 км в час за 3,4 секунды. При этом его максимальная скорость не превышает 213 км в час.
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Авто будет также доступно в трех дополнительных цветах – желтом, синем и сером.
Стоимость одного базового экземпляра 2021 Ford Mustang Shelby GT500 начинается от 74 095 долларов США. Первые автомобили ожидаются уже весной этого года.
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Как сообщал Укринформ, немецкая компания Audi представила новый электрический седан 2022 Audi e-tron GT, который, в частности, должен стать конкурентом для автомобилей Tesla Илона Маска.
По материалам: Укринформ