Ford представил Mustang с двигателем в 760 «лошадей»

Ford представил Mustang с двигателем в 760 «лошадей»

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11.02.2021 09:57

Укринформ

Американская компания Ford представила мощный новый автомобиль 2021 Ford Mustang Shelby GT500.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car and Driver.

В автомобиле установлен 5,2-литровый двигатель V8 с мощностью в 760 лошадиных сил и крутящим моментом 625 Нм.

Новый Ford разгоняется до 96 км в час за 3,4 секунды. При этом его максимальная скорость не превышает 213 км в час.

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Авто будет также доступно в трех дополнительных цветах – желтом, синем и сером.

Стоимость одного базового экземпляра 2021 Ford Mustang Shelby GT500 начинается от 74 095 долларов США. Первые автомобили ожидаются уже весной этого года.

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Как сообщал Укринформ, немецкая компания Audi представила новый электрический седан 2022 Audi e-tron GT, который, в частности, должен стать конкурентом для автомобилей Tesla Илона Маска.

По материалам: Укринформ