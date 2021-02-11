Facebook ограничит количество политического контента в ряде стран

11.02.2021 21:59

Укринформ

Компания Facebook временно уменьшит объем политического контента в своей сети для некоторых пользователей из США, Канады, Бразилии и Индонезии, чтобы «снизить градус» политических дискуссий.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В январе главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг заявил, что хочет «снизить градус» политических дискуссий в этой социальной сети.

Крупнейшая в мире социальная сеть, получившая критику за то, что не сделала достаточно для удаления контента ненависти с платформы, в прошлом месяце заявила, что прекратит рекомендовать пользователям общественные и политические группы на собственных ресурсах.

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Снижение доли политического контента станет начальным шагом для изучения различных способов ранжирования такого контента в новостных лентах пользователей с помощью различных сигналов и понимание их предпочтений, говорится в сообщении компании.

Facebook не будет распространять этот опыт на информацию от официальных государственных учреждений и служб, а также информацию относительно COVID-19 от организаций здравоохранения.

По материалам: Укринформ