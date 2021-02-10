WhatsApp тестирует новую функцию для работы на нескольких устройствах одновременно
WhatsApp тестирует новую функцию для работы на нескольких устройствах одновременно
10.02.2021 20:17
Укринформ
Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям одновременно работать на нескольких устройствах.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал 91mobiles.
Сейчас функция доступна только в бета-версии, однако ожидается, что она вскоре будет представлена для пользователей с операционными системами iOS и Android.
WhatsApp тестирует два варианта поддержки работы на нескольких устройствах одновременно. В первом случае мессенджер можно будет просто запускать на нескольких устройствах (до 4-х).
Во втором случае пользователи WhatsApp смогут пользоваться мессенджером на компьютере без необходимости его подключения к самому смартфону.
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Отмечается, что на сегодняшний день единственным путем «выйти» из аккаунта является удаление программы WhatsApp. Затем пользователю нужно повторно ее устанавливать и входить под новым аккаунтом.
Как сообщал Укринформ, социальная сеть Instagram представила новую функцию, которая будет защищать от хакеров опубликованные на платформе посты.
По материалам: Укринформ