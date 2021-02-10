WhatsApp тестирует новую функцию для работы на нескольких устройствах одновременно

WhatsApp тестирует новую функцию для работы на нескольких устройствах одновременно

10.02.2021 20:17

Укринформ

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям одновременно работать на нескольких устройствах.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал 91mobiles.

Сейчас функция доступна только в бета-версии, однако ожидается, что она вскоре будет представлена ​​для пользователей с операционными системами iOS и Android.

WhatsApp тестирует два варианта поддержки работы на нескольких устройствах одновременно. В первом случае мессенджер можно будет просто запускать на нескольких устройствах (до 4-х).

Во втором случае пользователи WhatsApp смогут пользоваться мессенджером на компьютере без необходимости его подключения к самому смартфону.

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Отмечается, что на сегодняшний день единственным путем «выйти» из аккаунта является удаление программы WhatsApp. Затем пользователю нужно повторно ее устанавливать и входить под новым аккаунтом.

Как сообщал Укринформ, социальная сеть Instagram представила новую функцию, которая будет защищать от хакеров опубликованные на платформе посты.

По материалам: Укринформ