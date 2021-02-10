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Взорвалась как сверхновая: в Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды

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Взорвалась как сверхновая: в Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды

Взорвалась как сверхновая: в Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды

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10.02.2021 12:46

Укринформ

Группа международных астрономов выявила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

На основе данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра» американского ведомства астрономы ранее классифицировали Стрелец А Восток как остатки гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.

Взорвалась как сверхновая: в Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды

Однако сейчас, в ходе более глубокого анализа, команда астрономов пришла к выводу, что объект является остатком другого типа сверхновой звезды. Стрелец А Восток появилась в результате взрыва "белого карлика".

Отмечается, что когда "белый карлик" вытягивает слишком много материала со звезды-спутника или сливается с другим "белым карликом", он уничтожается, сопровождаясь потрясающей вспышкой света.

Такие объекты относятся к категории «сверхновые типа Ia», потому что большинство из них каждый раз излучают почти одинаковое количество света, независимо от того, где они находятся.

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Сверхновые типа Ia – это тип сверхновых звезд, которые вспыхивают в двойных системах, где одна из звезд является "белым карликом", а другая может быть гигантом или иным типом звезды.

Как сообщал Укринформ, группа астрономов из австралийского Университета Сиднея нашла возле Земли масштабное облако холодного газа.

Фото: www.nasa.gov

По материалам: Укринформ

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