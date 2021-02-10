Взорвалась как сверхновая: в Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды
Взорвалась как сверхновая: в Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды
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10.02.2021 12:46
Укринформ
Группа международных астрономов выявила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).
На основе данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра» американского ведомства астрономы ранее классифицировали Стрелец А Восток как остатки гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.
Однако сейчас, в ходе более глубокого анализа, команда астрономов пришла к выводу, что объект является остатком другого типа сверхновой звезды. Стрелец А Восток появилась в результате взрыва "белого карлика".
Отмечается, что когда "белый карлик" вытягивает слишком много материала со звезды-спутника или сливается с другим "белым карликом", он уничтожается, сопровождаясь потрясающей вспышкой света.
Такие объекты относятся к категории «сверхновые типа Ia», потому что большинство из них каждый раз излучают почти одинаковое количество света, независимо от того, где они находятся.
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Сверхновые типа Ia – это тип сверхновых звезд, которые вспыхивают в двойных системах, где одна из звезд является "белым карликом", а другая может быть гигантом или иным типом звезды.
Как сообщал Укринформ, группа астрономов из австралийского Университета Сиднея нашла возле Земли масштабное облако холодного газа.
Фото: www.nasa.gov
По материалам: Укринформ