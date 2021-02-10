Twitter рассматривает введение платных функций – СМИ

09.02.2021 13:16

Укринформ

Администрация соцсети Twitter рассматривает введение некоторых платных функций на платформе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Hill.

«Повышение устойчивости доходов – это главная цель компании. Вы увидите, как мы продолжаем исследовать и экспериментировать со способами дальнейшей диверсификации нашего дохода, кроме рекламы, в 2021 году и позже», – говорится в заявлении руководителя отдела продаж компании Брюса Фалька.

Среди дополнительных функций рассматриваются различные платные подписки, подписка на уникальный контент, подписка на приложение Tweetdeck, функция «отменить отправку» сообщений или параметры настройки профиля.

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Как сообщал Укринформ, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал введение дополнительных платных функций приложения.

По его словам, все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Вместо этого будет создана специальная рекламная платформа для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а ее создателям позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ