Твиттер с марта удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

Твиттер с марта удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

09.02.2021 15:41

Укринформ

Компания Твиттер в рамках кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии COVID-19 с марта 2020 года удалила более 8,4 тысячи записей соответствующего содержания в своей соцсети.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге компании.

Так, представитель Твиттера по вопросам управления и филантропии в Испании Камино Рохо напомнила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму фейковые и конспирологические теории о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

Рохо отметила, что с тех пор Твиттер удалил 8 493 твита, а автоматизированные системы обжаловали 11,6 миллиона аккаунтов, которые «сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования».

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Представительница соцсети назвала еще один итог кампании по обеспечению безопасности и корректности дискуссий в Twitter: количество учетных записей, заблокированных или удаленных в связи с этим администраторами платформы, выросло за последний календарный год на 105%.

Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань, которое распространилось на большинство стран и 11 марта прошлого года было признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 февраля зафиксировано более 107 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 78,8 млн человек.

По материалам: Укринформ