Почти 500 «лошадок»: Audi представила новый электрокар

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10.02.2021 10:50

Укринформ

Немецкая компания Audi представила новый электрический седан 2022 Audi e-tron GT, который, в частности, должен стать конкурентом для автомобилей Tesla Илона Маска.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

Общая мощность силового агрегата автомобиля составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 464 Нм. Электрокар может разогнаться до 96 км в час за 3,9 секунды. При этом максимальная скорость не превышает 245 км в час.

Отмечается, что седан способен увеличить мощность до 522 л.с., а крутящий момент до 472 Нм.

В то же время, высокий уровень мощности равен 590 л.с. и 612 Нм крутящего момента. Тогда автомобиль сможет разгоняться до 96 км в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигнет 250 км в час.

По данным компании, базовая версия 2022 Audi e-tron GT может проехать без подзарядки до 383 километров. В середине электрокара, в частности, установлен 25,7-сантиметровый сенсорный дисплей.

Стоимость одного экземпляра начинается от 99 900 долларов США. Первые доставки ожидаются в США летом этого года.

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Как сообщал Укринформ, японская компания Nissan представила новый автомобиль 2022 Nissan Pathfinder.

Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ