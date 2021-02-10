Корпорация Microsoft планирует купить Paradox Interactive – СМИ

10.02.2021 04:58

Укринформ

В компании Microsoft заинтересовались покупкой знаменитого шведского издателя и разработчика игр Paradox Interactive – переговоры уже начались.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Cybersport со ссылкой на подкаст TheXboxEra.

Так, по словам одного из информаторов, сотрудники Xbox ведут переговоры с Paradox Interactive, согласно которым студия будет поглощена или игры шведов добавят в каталог Xbox Game Pass.

Кроме факта начала этих переговоров других подробностей сделки пока нет.

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Следует отметить, что в 2019 году представители Paradox анонсировали сотрудничество с Xbox Game Pass — все новые игровые релизы шведского разработчика доступны покупателям подписки на сервис от Microsoft. Paradox Interactive уже готова поделиться своими продуктами в подписке, но Microsoft хочет гораздо большего.

Как известно, компания Paradox Interactive была основана в 1998 году. Она включает в себя 9 студий, 7 из которых расположены в Европе и 2 — в США. Компания известна благодаря сериям глобальных исторических стратегий Europa Universalis, Crusader Kings и Hearts of Iron, а также по симулятору городского строительства Cities: Skylines.

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Также напомним, что Microsoft покупает за 7,5 млрд долларов компанию ZeniMax, которой принадлежат геймстудии Bethesda, id Software, Arkane Studios и другие (серии игр Doom, Quake, Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls). Таким образом Microsoft заметно усиливает свои позиции в преддверии выхода на рынок консолей нового поколения Xbox, в компании уже объявили, что текущие и будущие разработки вышеперечисленных компаний пополнят библиотеку подписочного игрового сервиса Xbox Game Pass для консолей и ПК. В свою очередь Bethesda и другие студии получат доступ к финансовым ресурсам, которые позволят более быстро и качественно работать над будущими играми.

По материалам: Укринформ