Китайский зонд «Тяньвень-1» вышел на орбиту Марса
Китайский зонд «Тяньвень-1» вышел на орбиту Марса
10.02.2021 17:00
Укринформ
Китайский космический зонд «Тяньвень-1» в среду успешно вышел на орбиту Марса.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CGTN.
В Китайском национальном космическом управлении заявили, что системы зонда находятся в хорошем состоянии. Позднее начнется исследование района высадки для определения подходящего момента для отделения посадочной платформы.
Ожидается, что посадка марсохода состоится примерно в мае-июне, после чего начнутся научные исследования.
На поверхности Марса «Тяньвень-1» должен проработать не менее 90 марсианских дней. По истечении этого срока станция перейдет на круговую орбиту и развернет научную программу продолжительностью в один марсианский год.
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«Тяньвень-1» запущен 23 июля 2020 года тяжелой ракетой-носителем. Он преодолел почти 470 миллионов километров к Марсу за 202 дня. За это время он провел орбитальный маневр в далеком космосе и четыре коррекции на полпути.
Пятитонный зонд включает в себя марсианский орбитальный аппарат, спускаемый аппарат, и марсоход, который будет изучать почву Красной планеты.
В начале февраля китайский марсианский зонд смог получить первое изображение планеты Марс на расстоянии около 2,2 млн км от нее.
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Как сообщал Укринформ, 9 февраля зонд «Надежда» (араб. Al Amal или англ. Hope) Объединенных Арабских Эмиратов в рамках первой межпланетной арабской миссии 9 февраля достиг орбиты Марса.
Кроме этого, ожидается, что 18 февраля аппарат миссии NASA «Perseverance» должен осуществить сложную посадку на поверхность Марса.
ОАЭ, Китай и США запустили свои аппараты на Марс в июле прошлого года, воспользовавшись периодом, когда Земля и Марс находятся на близком расстоянии друг от друга.
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Все три миссии будут работать отдельно.
В прошлом только США, Индия, Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно достигли Красной планеты.
По материалам: Укринформ