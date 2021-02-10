К Земле приближается 32-метровый астероид
К Земле приближается 32-метровый астероид
09.02.2021 12:34
Укринформ
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в четверг, 11 февраля, мимо Земли пролетит астероид 2021 CO, длина которого составляет 32 метра.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.
На данный момент космический камень движется со скоростью 11,6 километра в секунду, или более 41 тысячи километров в час.
Длина 2021 CO составляет 32 метра, что почти равняется высоте статуи Иисуса Христа в бразильском городе Рио-де-Жанейро (28 метров).
Читайте также: Hubble сделал снимок «скромной» галактики
Отмечается, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 километров. Таким образом космический камень приблизится к нашей планете ближе, чем Луна, чьё расстояние до Земли составляет около 384 тысячи километров.
В NASA отметили, что 2021 CO не представляет угрозы для нашей планеты.
Читайте также: NASA отправит первую миссию к троянским астероидам
Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса проинформировало, что 21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метра.
По материалам: Укринформ