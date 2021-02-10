К Земле приближается 32-метровый астероид

09.02.2021 12:34

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в четверг, 11 февраля, мимо Земли пролетит астероид 2021 CO, длина которого составляет 32 метра.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

На данный момент космический камень движется со скоростью 11,6 километра в секунду, или более 41 тысячи километров в час.

Длина 2021 CO составляет 32 метра, что почти равняется высоте статуи Иисуса Христа в бразильском городе Рио-де-Жанейро (28 метров).

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Отмечается, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 километров. Таким образом космический камень приблизится к нашей планете ближе, чем Луна, чьё расстояние до Земли составляет около 384 тысячи километров.

В NASA отметили, что 2021 CO не представляет угрозы для нашей планеты.

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Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса проинформировало, что 21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метра.

По материалам: Укринформ