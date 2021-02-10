Hubble показал туманность с двумя звездами и «бабочкой»
Hubble показал туманность с двумя звездами и «бабочкой»
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09.02.2021 13:45
Укринформ
Телескоп Hubble сделал фотографию биполярной планетарной туманности M1-63, которая находится в созвездии Щита.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.
Такая туманность образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев, оставляя за собой впечатляющее облако из газа и пыли.
Считается, что двойная система звезд в центре биполярной туманности способна создавать песочные часы или формы, похожие на бабочку, как на этом изображении.
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Это становится возможным потому, что звезда выбрасывает струи с высокой энергий в направлении обоих своих полюсов.
Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 1792, расположенной в созвездии Голубя.
Фото: ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini
По материалам: Укринформ