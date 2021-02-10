Hubble показал туманность с двумя звездами и «бабочкой»

Hubble показал туманность с двумя звездами и «бабочкой»

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09.02.2021 13:45

Укринформ

Телескоп Hubble сделал фотографию биполярной планетарной туманности M1-63, которая находится в созвездии Щита.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Такая туманность образуется, когда звезда в ее центре выбрасывает огромное количество материала с наружных слоев, оставляя за собой впечатляющее облако из газа и пыли.

Считается, что двойная система звезд в центре биполярной туманности способна создавать песочные часы или формы, похожие на бабочку, как на этом изображении.

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Это становится возможным потому, что звезда выбрасывает струи с высокой энергий в направлении обоих своих полюсов.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 1792, расположенной в созвездии Голубя.

Фото: ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini

По материалам: Укринформ