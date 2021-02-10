Хакеры взломали компании-разработчика игр CD Projekt RED и угрожают «слить» её данные

10.02.2021 06:33

Укринформ

Хакеры взломали польскую компанию-разработчика игр CD Projekt RED и получили доступ к исходному коду ее игр Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3».

Об этом компания CD Projekt RED сообщила в Twitter, где и опубликовала письмо от хакеров, угрожающих продать или опубликовать эти данные, передает Укринформ.

Преступники заявили, что получили доступ к исходному коду игр Cyberpunk 2077, «Гвинт» «Ведьмак 3» и её еще не опубликованной версии для PS5 и Xbox Series S|X.

Также хакеры заявляют, что получили доступ к внутренней документации компании связанной с бухгалтерским учетом и администрированием, данных о сделках с инвесторами, документов из юридического отдела, отдела HR и тому подобное.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Для урегулирования договоренностей хакеры дали компании 48 часов. В противном случае они угрожают продать код или опубликовать его онлайн, а также передать корпоративную информацию журналистам. Однако чего именно хотят хакеры ㅡ в письме не указано.

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В CD Projekt RED заявили, что не будут выполнять требования хакеров, однако предупредили, что в связи с этим инцидентом в сети может появиться скомпрометирована информация.

Представители компании успокоили своих бывших сотрудников и заявили, что сейчас нет никаких подтверждений того, что у хакеров есть доступ к их персональным данным.

По материалам: Укринформ