Технологии

Apple Maps добавляет новую функцию для водителей

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Apple Maps добавляет новую функцию для водителей

Apple Maps добавляет новую функцию для водителей

10.02.2021 21:32

Укринформ

В приложении Apple Maps появилась новая функция, которая позволяет пользователям сообщать об авариях, опасности и проверке скорости на дороге.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Пока что функция доступна только для разработчиков и бета-тестеров в бета-версии программного обеспечения iOS 14.5.

Для начала использования функции владельцам приложения необходимо провести пальцем вверх по интерфейсу Apple Maps, где доступны подробные сведения о карте, и нажать на кнопку «Сообщить», которая позволяет заявить об аварии, опасности или проверке скорости на дороге.

Также сообщить об аварии, опасности или проверке скорости можно благодаря обращению к голосовому ассистенту Siri.

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Отмечается, что подобная функция уже доступна у конкурента Google Maps с апреля 2019 года. При этом пиктограммы Apple Maps очень напоминают пиктограммы Google Maps.

Как сообщал Укринформ, голосовой ассистент Alexa компании Amazon теперь может будить пользователей звуками из их любимого фильма.

По материалам: Укринформ

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