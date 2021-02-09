Технологии

В США представили летающий автомобиль

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В США представили летающий автомобиль

В США представили летающий автомобиль

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09.02.2021 15:08

Укринформ

Американская компания Lift Aircraft представила летающий автомобиль HEXA.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Dayton 24/7 Now.

Согласно информации компании, на данный момент транспортное средство может находиться в воздухе в течение 15 минут и преодолевать расстояние от 16 до 24 км.

В США представили летающий автомобиль

Отмечается, что легкий автомобиль HEXA не требует лицензии пилота для его управления.

Обычно одного часа тренировки будет достаточно для того, чтобы научиться управлять им.

В США представили летающий автомобиль

"Мы видим замечательные возможности (в использовании HEXA – ред.) для реагирования на чрезвычайные ситуации как для полиции, пожарной службы или для оказания экстренной медицинской помощи. Люди смогут прибыть, куда им будет нужно", – отметил гендиректор компании Мэтью Чейзен.

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Он добавил, что этот автомобиль сможет доставить сотрудников полиции или медиков на место чрезвычайной ситуации примерно в два раза быстрее, чем если бы они выезжали на вызов по дороге на обычном авто.

Как сообщал Укринформ, австралийский стартап Alauda представил летающий электрический автомобиль для гонок Airspeeder Mk3.

Фото: Dayton 24/7 Now

По материалам: Укринформ

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