В США представили летающий автомобиль

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09.02.2021 15:08

Укринформ

Американская компания Lift Aircraft представила летающий автомобиль HEXA.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Dayton 24/7 Now.

Согласно информации компании, на данный момент транспортное средство может находиться в воздухе в течение 15 минут и преодолевать расстояние от 16 до 24 км.

Отмечается, что легкий автомобиль HEXA не требует лицензии пилота для его управления.

Обычно одного часа тренировки будет достаточно для того, чтобы научиться управлять им.

"Мы видим замечательные возможности (в использовании HEXA – ред.) для реагирования на чрезвычайные ситуации как для полиции, пожарной службы или для оказания экстренной медицинской помощи. Люди смогут прибыть, куда им будет нужно", – отметил гендиректор компании Мэтью Чейзен.

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Он добавил, что этот автомобиль сможет доставить сотрудников полиции или медиков на место чрезвычайной ситуации примерно в два раза быстрее, чем если бы они выезжали на вызов по дороге на обычном авто.

Как сообщал Укринформ, австралийский стартап Alauda представил летающий электрический автомобиль для гонок Airspeeder Mk3.

Фото: Dayton 24/7 Now

По материалам: Укринформ