В Млечном Пути обнаружили гигантское облако холодного газа
В Млечном Пути обнаружили гигантское облако холодного газа
08.02.2021 15:08
Укринформ
Группа астрономов из австралийского Университета Сиднея нашла около Земли масштабное облако холодного газа.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.
По данным исследователей, длина облака, которое находится в галактике Млечный Путь, должна составлять около 13 световых лет, а его длина – 0,3 световых лет.
Масса облака равна массе Луны.
При этом само же явление расположено в порядка 10 световых лет от Земли.
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Отмечается, что австралийские ученые смогли найти это гигантское облако, наблюдая за радиоволнами из отдаленных галактик и исследуя их мерцание. Ученые обнаружили пять радиоволн, проходящих через это же облако холодного газа на пути к Земле.
Как сообщал Укринформ, китайский марсианский зонд "Тяньвень-1" смог получить первое изображение планеты Марс на расстоянии около 2,2 млн км от нее.
По материалам: Укринформ