В Млечном Пути обнаружили гигантское облако холодного газа

08.02.2021 15:08

Укринформ

Группа астрономов из австралийского Университета Сиднея нашла около Земли масштабное облако холодного газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

По данным исследователей, длина облака, которое находится в галактике Млечный Путь, должна составлять около 13 световых лет, а его длина – 0,3 световых лет.

Масса облака равна массе Луны.

При этом само же явление расположено в порядка 10 световых лет от Земли.

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Отмечается, что австралийские ученые смогли найти это гигантское облако, наблюдая за радиоволнами из отдаленных галактик и исследуя их мерцание. Ученые обнаружили пять радиоволн, проходящих через это же облако холодного газа на пути к Земле.

Как сообщал Укринформ, китайский марсианский зонд "Тяньвень-1" смог получить первое изображение планеты Марс на расстоянии около 2,2 млн км от нее.

По материалам: Укринформ