В Китае представили высокоэффективную систему квантового компьютера
В Китае представили высокоэффективную систему квантового компьютера
09.02.2021 13:54
Укринформ
Китайские исследователи представили новую операционную систему для квантовых компьютеров, которая, по итогам тестирования, может в несколько раз повысить эффективность работы ныне существующих квантовых компьютеров.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
Новая система Origin Pilot разработана с независимыми правами интеллектуальной собственности технологической компанией Origin Quantum, действующей при ведущей лаборатории по квантовой информатике Академии наук КНР в городе Хэфэй.
В компании заявили, что новая система совершила ряд прорывов в параллельном выполнении задач квантовых вычислений, автоматизированной калибровке квантовых чипов и систематического управления квантовыми ресурсами.
"Если сравнить квантовый чип с сердцем человека, то операционная система квантового компьютера – это мозг, а программное обеспечение квантового приложения – плоть и кровь", – объяснил академик лаборатории Го Гуанцань.
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По его словам, хорошая операционная система позволяет квантовым компьютерам работать более эффективно и стабильно.
Отмечается, что новая операционная система будет применена на облачной платформе квантовых вычислений и доступна для пользователей всего мира.
Как сообщал Укринформ, группа японских исследователей из Токийского университета добилась успеха в разработке первого в мире метода цифровой обработки сигналов, который может способствовать созданию недорогих и небольших устройств для квантовой криптографии связи.
По материалам: Укринформ