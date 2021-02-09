В Китае представили высокоэффективную систему квантового компьютера

09.02.2021 13:54

Укринформ

Китайские исследователи представили новую операционную систему для квантовых компьютеров, которая, по итогам тестирования, может в несколько раз повысить эффективность работы ныне существующих квантовых компьютеров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Новая система Origin Pilot разработана с независимыми правами интеллектуальной собственности технологической компанией Origin Quantum, действующей при ведущей лаборатории по квантовой информатике Академии наук КНР в городе Хэфэй.

В компании заявили, что новая система совершила ряд прорывов в параллельном выполнении задач квантовых вычислений, автоматизированной калибровке квантовых чипов и систематического управления квантовыми ресурсами.

"Если сравнить квантовый чип с сердцем человека, то операционная система квантового компьютера – это мозг, а программное обеспечение квантового приложения – плоть и кровь", – объяснил академик лаборатории Го Гуанцань.

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По его словам, хорошая операционная система позволяет квантовым компьютерам работать более эффективно и стабильно.

Отмечается, что новая операционная система будет применена на облачной платформе квантовых вычислений и доступна для пользователей всего мира.

Как сообщал Укринформ, группа японских исследователей из Токийского университета добилась успеха в разработке первого в мире метода цифровой обработки сигналов, который может способствовать созданию недорогих и небольших устройств для квантовой криптографии связи.

По материалам: Укринформ