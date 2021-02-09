В Японии будут использовать аммиак в качестве топлива для термальных электростанций

В Японии будут использовать аммиак в качестве топлива для термальных электростанций

09.02.2021 17:20

Укринформ

Правительство Японии и компании частного сектора разработали план по использованию аммиака в качестве топлива для термальных электростанций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Аммиак не выделяет двуокиси углерода при горении. Правительство считает его топливом следующего поколения наравне с водородом в усилиях по сокращению эмиссий углекислого газа.

Проект направлен на разработку технологии, позволяющей сжигать аммиак вместе с углем, что приведет к использованию 3 миллионов тонн аммиака в год в 2030 году.

Планируется довести использование аммиака до 30 миллионов тонн в год к 2050 году, делая упор на электростанции, которые работают только на аммиаке.

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Как сообщал Укринформ, японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала использовать для заправки самолетов биотопливо, которое производиться из старых вещей.

По материалам: Укринформ