В Японии будут использовать аммиак в качестве топлива для термальных электростанций
В Японии будут использовать аммиак в качестве топлива для термальных электростанций
09.02.2021 17:20
Укринформ
Правительство Японии и компании частного сектора разработали план по использованию аммиака в качестве топлива для термальных электростанций.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Аммиак не выделяет двуокиси углерода при горении. Правительство считает его топливом следующего поколения наравне с водородом в усилиях по сокращению эмиссий углекислого газа.
Проект направлен на разработку технологии, позволяющей сжигать аммиак вместе с углем, что приведет к использованию 3 миллионов тонн аммиака в год в 2030 году.
Планируется довести использование аммиака до 30 миллионов тонн в год к 2050 году, делая упор на электростанции, которые работают только на аммиаке.
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Как сообщал Укринформ, японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала использовать для заправки самолетов биотопливо, которое производиться из старых вещей.
По материалам: Укринформ