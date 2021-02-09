Космический зонд ОАЭ завтра должен достичь орбиты Марса
Космический зонд ОАЭ завтра должен достичь орбиты Марса
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08.02.2021 16:02
Укринформ
Ожидается, что зонд «Надежда» (араб. – Al Amal или англ. – Hope) Объединенных Арабских Эмиратов в рамках первой межпланетной арабской миссии во вторник, 9 февраля, достигнет орбиты Марса.
Как передает Укринформ, об этом сообщает местное информагентство WAM.
Зонд, в частности, будет работать над созданием первой карты погоды всей планеты, а также изучать процессы в атмосфере Марса.
Планируется, что «Надежда» будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года или 687 земных дней.
ОАЭ, Китай и США запустили свои аппараты на Марс в июле прошлого года, воспользовавшись периодом, когда Земля и Марс находятся на близком расстоянии друг от друга.
Китайский марсианский зонд "Тяньвень-1" и марсоход Perseverance 2020, который отправили США, в отличие от «Надежды» приземлятся на марсианскую поверхность.
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Все три миссии будут работать отдельно.
В прошлом только США, Индия, Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно достигли Красной планеты.
Как сообщал Укринформ, "Тяньвень-1" смог получить первое изображение планеты Марс на расстоянии около 2,2 млн км от нее.
По материалам: Укринформ