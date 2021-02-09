Технологии

Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса

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Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса

Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса

09.02.2021 19:15

Укринформ

Зонд «Надежда» (араб. – Al Amal или англ. – Hope) Объединенных Арабских Эмиратов в рамках первой межпланетной арабской миссии во вторник, 9 февраля, достиг орбиты Марса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Твиттере шейх ОАЭ.

"Миссия завершена", – говорится в посте.

تمت المهمة بنجاح

Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Объединенные Арабские Эмираты с историческим событием. Об этом он написал в Twitter.

«Поздравления эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом «Надежда» орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса!» – отметил Президент Украины.

Как сообщалось, зонд будет работать над созданием первой карты погоды всей планеты, а также изучать процессы в атмосфере Марса.

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Планируется, что «Надежда» будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года или 687 земных дней.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

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