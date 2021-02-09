Искусственный интеллект научили с воздуха выявлять мусор в океане
Искусственный интеллект научили с воздуха выявлять мусор в океане
09.02.2021 11:39
Укринформ
Исследователи из Барселонского университета в Испании разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который может с воздуха выявлять пластиковый мусор в океане.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.
По словам ученых, алгоритм может проявлять и определять количество морского мусора, анализируя фотографии, сделанные с воздуха, например с помощью дронов.
Во время тестирования алгоритма были проанализированы более 3800 таких фотографий, сделанных у побережья Каталонии в Средиземном море.
Исследователи смогли повысить уровень эффективности работы алгоритма благодаря увеличению количества фотографий, подлежащих анализу.
«Большое количество изображений морской поверхности, сделанное беспилотниками и самолетами во время мониторинговых кампаний в море, позволило нам разработать и протестировать новый алгоритм, который достигает 80% точности при дистанционном обнаружении плавающего морского макромусора», – отметил ученый Одей Гарсия-Гаран.
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Как сообщал Укринформ, сингапурский стартап Pencil использует платформу с искусственным интеллектом для создания рекламных видеороликов в Интернете.
Фото: Àlex Aguilar (UNIVERSITY OF BARCELONA – IRBio)
По материалам: Укринформ