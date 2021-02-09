Hyundai и Kia опровергают сотрудничество с Apple по беспилотным авто
Hyundai и Kia опровергают сотрудничество с Apple по беспилотным авто
08.02.2021 13:02
Укринформ
Южнокорейские компании Hyundai и Kia Motors заявили, что не ведут переговоры с американской компанией Apple по разработке беспилотных автомобилей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.
«Мы не ведем переговоров с Apple по разработке автономных автомобилей», – говорится в заявлении Hyundai.
В компании также добавили, что получили запросы от "многих компаний" о разработке беспилотных электромобилей, но "решение еще не принято, ведь этот процесс еще находится на начальной стадии".
Южнокорейская компания Kia Motors, которой владеет Hyundai, также сослалась на заявление материнской компании.
В Apple отказались комментировать новость.
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Сразу после публикации заявления, стоимость акций Kia Motors упали на 13%, а в Hyundai на -5,6%.
Отмечается, что на прошлой неделе ряд СМИ сообщили о ведении переговоров между Hyundai и Apple по разработке автономных автомобилей.
Как сообщал Укринформ, американская компания Ford договорилась о сотрудничестве с компанией Google.
По материалам: Укринформ