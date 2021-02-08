В Китае 5G-робот «осмотрел» пациентку на расстоянии 400 километров

08.02.2021 13:26

Укринформ

С помощью 5G-робота врачи в больнице в Лхасе, на юго-западе Китая, провели ультразвуковое сканирование пациентки, находящейся на расстоянии более 400 км в городе Нагчу.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Врачи в Лхасе провели ультразвуковую диагностику женщине, которая страдает послеродовым отеком в Народной больнице уезда Ньэнронг. Управление роботом осуществлялось через сеть 5G, а ультразвуковые изображения демонстрировались в реальном времени. В результате этого пациентке был поставлен диагноз водянки в серозных полостях.

После постановки диагноза посредством проведения дистанционной диагностики врачи в Лхасе предоставили план лечения.

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Заместитель директора больници Чэнь Ху сказал, что пациентку изначально планировалось перевести в больницу более высокого уровня, но использование робота помогло сократить время диагностики с двух дней до 10 минут.

Отмечается, что местные власти развивают телемедицину на базе 5G, чтобы предоставлять более качественные медицинские услуги своим жителям, особенно тем, кто находится в отдаленных районах с ограниченными медицинскими ресурсами.

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Как сообщал Укринформ, корейские ученые создали мозговой имплант, который реагирует на команды со смартфона и в будущем может составить конкуренцию прибору от Neuralink Илона Маска.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ