Лучшая технология против изменения климата: подробности конкурса со $100 миллионами от Маска

Лучшая технология против изменения климата: подробности конкурса со $100 миллионами от Маска

08.02.2021 16:48

Укринформ

Американский предприниматель Илон Маск и некоммерческая организация Xprize объявили подробности конкурса, в рамках которого он пожертвует $ 100 млн тому, кто изобретет лучшую технологию улавливания углекислого газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

Прием заявок на конкурс начнется в День Земли 22 апреля. Призовые места определят в этот же день в 2025 году.

Денежные награды будут распределены между 15 призерами. Все изобретатели получат по миллиону долларов на расходы, а трое победителей – по $ 50 млн, $ 20 млн и $ 10 млн соответственно.

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Также будет создано 25 студенческих стипендий по $ 250 тыс. долларов каждая.

Чтобы претендовать на победу, изобретения должны иметь возможность изымать не менее 1 тонны углерода в день и быть жизнеспособными в масштабируемой проверенной модели на момент презентации, а в перспективе изымать углерод гигатоннами.

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Под улавливанием и хранением углерода имеется в виду процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

По материалам: Укринформ