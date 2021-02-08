Китайский зонд показал первое изображение Марса

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08.02.2021 12:12

Укринформ

Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" смог получить первое изображение планеты Марс на расстоянии около 2,2 млн км от нее.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Сам зонд пролетел на орбите уже около 197 дней, преодолев расстояние около 465 млн км. Сейчас "Тяньвэнь-1" находится на расстоянии около 184 млн км от Земли и 1,1 млн км от Марса.

В пятницу вечером зонд провел четвертую орбитальную коррекцию. Ее цель – обеспечить приближение зонда к Марсу в заранее установленное время.

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Отмечается, что марсианский зонд был запущен 23 июля 2020 г. 2 августа он завершил свою первую орбитальную коррекцию, 20 сентября – вторую, а 28 октября – третью.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 1792, расположенной в созвездии Голубя.

Фото с сайта news.cn

По материалам: Укринформ