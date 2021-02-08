Искусственный интеллект создает три рекламных ролика за несколько минут

Искусственный интеллект создает три рекламных ролика за несколько минут

08.02.2021 17:57

Укринформ

Сингапурский стартап Pencil использует платформу с искусственным интеллектом для создания рекламных видеороликов в Интернете.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал BusinessCloud.

Сначала платформе надо предоставить некоторые данные, которые будут иметь большое влияние на конечный результат видеоролика, среди них могут быть фотографии товара, логотипы, название продуктов или услуг, выбор шрифта и прочее.

После получения «задания» платформа через несколько минут представляет клиентам три версии рекламных видеороликов, которые могут длиться 6, 10 или 15 секунд.

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Если клиенту не понравится ни один из вариантов, то платформа сможет сгенерировать новые три варианта видеороликов.

Подписка на платформу стоит девять тысяч долларов в год, что позволяет компаниям получать около 300 видеороликов в течение одного года.

«Клиенты меняются, и рынок эволюционирует, поэтому хорошей привычкой является постоянное тестирование и изучение того, что работает», – сказал гендиректор компании Уилл Ганшелл.

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Отмечается, что с начала запуска платформы она уже сгенерировала более 5 млн рекламных видеороликов. Среди клиентов Pencil есть компании L'Oréal, Kelloggs и Unilever.

Как сообщал Укринформ, американская компания Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом в микроавтобусах, используемых для доставки.

По материалам: Укринформ