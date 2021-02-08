Hubble сделал снимок уникальной галактики в созвездии Голубя

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08.02.2021 10:13

Укринформ

Телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 1792, расположенной в созвездии Голубя.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Синий цвет на фотографии указывает на области галактики, которые заполнены молодыми горячими звездами. В то же время, оранжевое свечение в центре галактики представляет старые звезды.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee; Acknowledgement: Leo Shatz

Отмечается, что сама скорость звездообразования в NGC 1792 может быть в более 10 раз быстрее, чем в галактике Млечный Путь.

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Открывателем этого объекта является английский астроном Джеймс Данлоп, который впервые наблюдал за объектом 4 октября 1826 года.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию галактической туманности NGC 6729, расположенной в созвездии Южная Корона.

По материалам: Укринформ