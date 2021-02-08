Hubble сделал снимок уникальной галактики в созвездии Голубя
Hubble сделал снимок уникальной галактики в созвездии Голубя
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08.02.2021 10:13
Укринформ
Телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 1792, расположенной в созвездии Голубя.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).
Синий цвет на фотографии указывает на области галактики, которые заполнены молодыми горячими звездами. В то же время, оранжевое свечение в центре галактики представляет старые звезды.
Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee; Acknowledgement: Leo Shatz
Отмечается, что сама скорость звездообразования в NGC 1792 может быть в более 10 раз быстрее, чем в галактике Млечный Путь.
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Открывателем этого объекта является английский астроном Джеймс Данлоп, который впервые наблюдал за объектом 4 октября 1826 года.
Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию галактической туманности NGC 6729, расположенной в созвездии Южная Корона.
По материалам: Укринформ