Google запустил сервис новостей в Австралии после угрозы выключить свой поисковик

08.02.2021 16:21

Укринформ

Компания Google запустила на территории Австралии свой новостной сервис News Showcase после угрозы отключить поисковик за отказ одного из крупнейших новостных австралийских агентств сотрудничать с этим технологическим гигантом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Запуск News Showcase состоялся 5 февраля при сотрудничестве с 7 австралийскими издателями, которым Google будет платить за размещение контента на своей платформе.

Компания убеждена, что запуск платформы должен продемонстрировать отсутствие необходимости принимать Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

Следует напомнить, что от сотрудничества с Google News Showcase отказалось одно из крупнейших новостных агентств Nine, которое издает Sydney Morning Herald, Age и Australian Financial Review. Так, в компании отметили, что не будут вести переговоры с технологическим гигантом до вступления в силу кодекса о СМИ.

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Сначала договоренности о сотрудничестве охватывали 25 ведущих австралийских изданий, включая Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper и Crikey.

Осенью прошлого года корпорация Google объявила о планах заплатить СМИ более миллиарда долларов в течение трех лет за новости для своего нового сервиса Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

В Google заявили, что требование платить СМИ за использование их новостного контента – как это предусматривает новый австралийский кодекс о медиа – разрушит принципы поиска и всю бизнес-модель поисковых систем.

По материалам: Укринформ