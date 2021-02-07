В США разработали камеру с наноструктурами, которая улучшает качество фото

В США разработали камеру с наноструктурами, которая улучшает качество фото

07.02.2021 12:53

Укринформ

Американская компания Metalenz разработала технологию съемки с помощью единой плоской линзы, которая позволяет делать снимки лучше, чем на обычных камерах смартфонов.

Об этом сообщает Ars Technica, передает Укринформ.

Технология съемки называется «оптические метаповерхности». Вместо использования пластмассовых и стеклянных элементов в нескольких линзах над матрицей компания разработала одну линзу на стеклянной пластине от 1х1 до 3×3 мм. Если взглянуть на нее под микроскопом, можно увидеть наноструктуры размером в одну тысячную ширины человеческого волоса. Они преломляют лучи света таким образом, чтобы исправить многие недостатки стандартных камер.

Свет проходит через узорчатые наноструктуры, которые выглядят как миллионы кругов с разным диаметром на микроскопическом уровне. «Благодаря тому, что изогнутая линза способна ускорить или замедлить свет, чтобы согнуть его, каждая из структур позволяет формировать свет изменением диаметров этих кругов», – сказал соучредитель и генеральный директор компании Роберт Девлин.

Камера, созданная на основе новой технологии объективов, может делать снимки лучшего качества, чем традиционные линзы, собирать больше света для получения ярких фотографий и занимает меньше места в памяти смартфона.

По данным издания, Metalenz начнет массовое производство линз до конца года. Первым применением технологии станет система линз 3D-датчика в смартфоне. Компания не назвала производителя смартфонов, который первым использует новые линзы в аксессуарах.

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Девлин также отметил, что линзы Metalenz имеют много прикладных применений: как в медицинских приборах, так и в камерах дополненной и виртуальной реальности.

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Сообщается также, что основную технологию Девлин разработал после десятилетия исследований, во время работы над получением ученой степени доктора философии в Гарвардском университете вместе с известным физиком и соучредителем Metalenz Федерико Капассо. Компанию они создали в 2017 году.

По материалам: Укринформ