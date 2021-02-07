Крупнейшие ИТ-гиганты увеличили свои доходы до $8 триллионов на фоне пандемии

Крупнейшие ИТ-гиганты увеличили свои доходы до $8 триллионов на фоне пандемии

07.02.2021 16:10

Укринформ

Пять крупнейших мировых IT-гигантов – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook – на протяжении пандемии COVID-19 увеличили собственные доходы на 20%, до 1,1 триллиона долларов.

Как передает Укринформ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Общая рыночная капитализация указанных IT-гигантов составила 8 трлн долларов, увеличившись наполовину.

Как отмечается, компания Apple выросла в частности благодаря росту спроса на ноутбуки, планшеты и другие устройства на фоне карантина и удаленной работы.

Продажи изделий компании Microsoft также возросли на фоне адаптации людей к дистанционной работе и карантинным ограничениям, в частности за счет реализации игровых приставок Xbox, ноутбуков Surface и пр.

Компания Amazon укрепила свои позиции на рынке на фоне роста популярности торговли в e-commerce (электронная коммерция – ред.). В 2020 году выручка компании увеличилась на 38%, до 386 млрд долларов. Кроме того, из-за всплеска спроса на дистанционные покупки Amazon увеличила штат на 500 000 сотрудников.

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Услуги Google в 2020-м оказались чрезвычайно популярными, поскольку еще больше людей стали тратить деньги в сети Интернет.

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Даже компания Facebook выиграла от того, что люди стали больше времени проводить дома. Компания ввела новые функции, например покупки в Instagram, чтобы получить выгоду от бума e-commerce.

По материалам: Укринформ