Во Франции признали законным запрет 5G-оборудования от Huawei

Во Франции признали законным запрет 5G-оборудования от Huawei

06.02.2021 03:34

Укринформ

Во Франции признали соответствующими конституции ограничения на применение оборудования для сетей мобильной связи нового поколения 5G от китайской компании Huawei.

Соответствующее решение принял 5 февраля Конституционный совет Франции, передает собственный корреспондент Укринформа.

Совет, обладающий полномочиями определять соответствие законодательства конституции Франции, признал, что телекоммуникационные операторы должны получать предварительное разрешение от национального регулятора на использование мобильных терминалов и другого оборудования для функционирования сети 5G.

Французские компании SFR и Bouygues Telecom, которые оспаривали эти ограничения, считают, что такое законодательное решение направлено фактически против китайской компании Huawei и ограничивает их права на свободном рынке телекоммуникационных услуг.

Конституционный совет объяснил свою позицию интересами национальной безопасности и обороны.

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В обосновании указывается, что радиотехнические сети мобильной связи могут использоваться для ведения шпионской деятельности, похищения данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.

Как сообщалось, администрация экс-президента США Трампа обвинила Huawei в противоправном сборе информации об американских государственные учреждениях, компаниях и гражданах, что признано шпионажем. Кроме Штатов, сотрудничество с Huawei в сфере развития сетей мобильной связи и передачи данных нового поколения 5G полностью запрещено в Великобритании, Швеции, Японии. Во Франции введен частичный запрет.

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В декабре 2020 года представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты могут компенсировать Украине разницу в стоимости оборудования для 5G, если государство откажется от сотрудничества с Huawei.

По материалам: Укринформ