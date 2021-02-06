Tesla открыла первый офис в Румынии

Tesla открыла первый офис в Румынии

06.02.2021 02:12

Укринформ

Американская компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, открыла свой офис в столице Румынии – Бухаресте.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Romania Journal.

Отмечается, что Tesla, которая принадлежит одному из богатейших людей в мире, Илону Маску, имеет серьезные инвестиционные планы в отношении Румынии.

По данным издания, компания планирует построить сеть зарядных станций Supercharger в нескольких румынских городах: Бухаресте, Тимишоаре, Сибиу, Питешти. В этот перечень также могут попасть города Крайова и Брэила.

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Компания Илона Маска уже осуществляет подобные инвестиции в соседних странах: Болгарии, Венгрии и Сербии.

Как сообщал Укринформ, компания Tesla объявила о запуске завода по производству быстрых зарядных станций Supercharger в китайском Шанхае.

По материалам: Укринформ