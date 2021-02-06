Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник

05.02.2021 10:23

Укринформ

Китай успешно запустил новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Спутник был запущен в 23:36 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" и успешно выведен на заданную орбиту.

Он будет использоваться для нужд связи, радио, телевидения и передачи данных, а также в ходе технологических тестов.

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Отмечается, что запуск стал 360-м по счету, выполненным при помощи ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Как сообщал Укринформ, китайские ученые создали концепт современного очень гибкого робота, потенциально способного эффективно собирать космический мусор.

По материалам: Укринформ