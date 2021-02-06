Google посвятил дудл 25-летию украинской антарктической станции

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06.02.2021 11:08

Укринформ

Компания Google посвятила 6 февраля дудл 25-летию украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Как передает Укринформ, на стартовой странице поисковой системы сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. Нажав на дудл можно перейти по ссылке на информационные сообщения о роли Украины в исследовании Антарктиды.

В официальном блоге команды Google говорится: «Поздравляем с 25-летием команду станции "Академик Вернадский" и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями».

С годовщиной украинскую станцию ​​поздравило и посольство Великобритании в Украине.

"25 лет назад Великобритания передала Украине одну из своих исследовательских станций в Антарктиде – Фарадей, сделав возможным возвращение в круг стран, которые проводят там исследования, ведь украинцы были в составе первых экспедиций на этот континент", – отмечается в поздравлении в Твиттере.

25 років тому Велика Британія 🇬🇧 передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення 🇺🇦 до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту.

🐧🐋#UKandUkraine #COP26 pic.twitter.com/uZcSOzZwcH

— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) February 6, 2021

После распада Советского Союза Украина не получила ни одной антарктической станции. 3 июля 1992 года первый Президент Украины Леонид Кравчук издал указ об участии Украины в исследованиях Антарктики. В августе 1992 года Верховная Рада приняла документы о присоединении Украины к Антарктическому договору, а 26 октября 1993 года создан Центр антарктических исследований (впоследствии – Украинский антарктический центр), который возглавил Петр Гожик.

В ноябре 1993 года Великобритания распространила среди посольств предложение о передаче станции «Фарадей» на острове Галиндез Аргентинского архипелага одной из стран, у которых еще не было станций на континенте. Такое решение Соединенное королевство приняло путем построения еще одной станции. Эту идею подхватили украинские дипломаты – тогдашний посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко и советник посольства по вопросам науки Роланд Франко (внук Ивана Франко). В августе 1994 года Британская антарктическая служба утверждается в намерении передать станцию ​​«Фарадей» Украине, предлагая отправить 4 специалистов для подробного изучения систем обеспечения станции, научной работы и аппаратуры, дизельного хозяйства и систем связи. В августе-сентябре 1994 года проходит 23-я сессия Организации стран Антарктического договора, на которой Украина была принята в организацию.

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21 ноября 1994 года фонд «Возрождение» выделил 12 тысяч долларов в проект «Украина возвращается в Антарктиду». 5 декабря 1994 года группа в составе Ю.Оскрета (обеспечение станции), Г.Милиневского (научные программы), О.Люшнивского (связь) и В.Гергиева (дизельное хозяйство) отправилась на станцию ​​Фарадей. Они были на станции с 17 декабря 1994 по 15 февраля 1995 года. 20 июля 1995 года в Лондоне Посол Украины Сергей Васильевич Комиссаренко подписал межправительственное соглашение, а директор ЦАИ Петр Гожик – Меморандум между ЦАИ и БАС о передаче антарктической станции Фарадей Украине не позднее 31 марта 1996 года.

6 февраля 1996 года в 18.45 над станцией был торжественно поднят желто-голубой флаг. Первая украинская антарктическая экспедиция (1996-1997 гг.) во время передачи станции оплатила ее символическую цену в один фунт стерлингов.

По материалам: Укринформ