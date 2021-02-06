«Дія» празднует первую годовщину: что принесло приложение и чего ждать в апреле

«Дія» празднует первую годовщину: что принесло приложение и чего ждать в апреле

06.02.2021 18:15

Укринформ

Приложению "Дія" уже год, Министерство цифровой трансформации довольно результатами и планирует в апреле представить новые электронные услуги.

Как передает Укринформ, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Фейсбуке.

"Год после запуска "Дії". 6 февраля 2020 года команда Минцифры представила уникальное мобильное приложение с цифровыми документами… Продолжаем строить цифровое государство и в апреле представляем революционные электронные услуги на Diia Summit. Новые победы и цифровые изменения для страны", – отметил министр.

Он подвел итоги работы «Дії» за год. По его словам, Украина – первая в мире страна с цифровыми паспортами и четвертая – с водительскими правами в Европе, "Дію" принимают в 10 международных аэропортах, банках, на почте, в поездах и сетях магазинов. Сегодня также, добавил Федоров, уже есть 9 цифровых документов в смартфоне и удобный портал с услугами для бизнеса, революционная функция шеринга документов, чтобы делиться цифровыми копиями документов с "Дії", и более 100 партнеров приложения, принимающих цифровые документы.

Кроме этого, отметил чиновник, оплата штрафов за нарушение ПДД (фото- и видеофиксация) и долгов по исполнительным производствам в "Дії" происходит за пару кликов.

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В апреле прошлого года, напомнил он, заработал также портал «Дія» с государственными услугами онлайн. За это время украинцы получили 230 тысяч услуг для ФЛП, 62 тысячи семей получили 9 услуг в 1 в комплексном сервисе е-Малятко.

Введены также 45 образовательных сериалов Дія.Цифровое образование, и полмиллиона украинцев уже учатся на платформе. Кроме этого, введен национальный проект Дія.Бизнес и открыты 3 центра поддержки предпринимателей в Харькове, Николаеве и Киеве.

По материалам: Укринформ